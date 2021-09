Usa, inseguito dalla polizia si taglia il pene e lo getta dal finestrino. Il folle motivo

Un uomo di 39 anni, inseguito dalla polizia, si taglia il pene e lo getta dal finestrino. La storia incredibile arriva da una piccola cittadina del Tennesse dove diverse pattuglie della polizia sono state protagoniste e spettatrici di un inseguimento più unico che raro.

Secondo quanto ricostruito dal Daily Mail, Tyson Gilbert era fermo in una piazzola di servizio quando gli agenti si sono avvicinati per un normale controllo di routine. La reazione del 39enne ha fatto scattare l'allarme. L'uomo, già arrestato nel 2020per il tentato furto di 4 auto diverse, appena viste le auto di polizia si è messo al volante ed è fuggito.

L'inseguimento per le strade del Tennesse ha avuto, però, un risvolto inaspettato. Molte pattuglie della polizia hanno dato vita ad un tipico inseguimento americano, ma nel bel mezzo della fuga Gilbert si è reso protagonista di un episodio apparentemente inspiegabile: l'uomo si sarebbe evirato per poi buttare il pene dal finestrino dell'auto in corsa.

«Quando mi sono fermato dietro di lui e ho acceso le luci, è partito e si è rifiutato di fermarsi» racconta l’agente Bobby Jonhson, direttamente coinvolto nella vicenda. «Poi senza apparenti ragioni, ha svoltato in Old Liberty Road ed è sceso dalla macchina. Quando ha aperto la portiera abbiamo visto che era nudo e completamente coperto di sangue. Poi ha chiuso la portiera e ha continuato a guidare».

Con non poca fatica, l'uomo è stato arrestato. La sua fuga è stata interrotta grazie a dei chiodi posizionati sull'asfalto. Una volta bloccato l'uomo avrebbe dichiarato che «delle voci» lo hanno condotto al folle gesto. «Mi hanno detto che grazie al mio gesto avrei salvato il mondo». Tyson Gylbert è stato portato in ospedale per essere medicato e per svolgere ulteriori valutazioni sulla sua salute mentale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Settembre 2021, 13:45

