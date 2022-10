Guerra in Ucraina, la Russia arruola i malati di epatite e Hiv: «Hanno braccialetti di riconoscimento»

La mobilitazione parziale, voluta da Vladimir Putin per arruolare dei riservisti da mandare in guerra in Ucraina, finora non sembra aver dato i risultati sperati. Troppe le diserzioni e, soprattutto, le fughe all'estero di coloro che erano stati convocati nelle caserme e che sono riusciti a rendersi irreperibili. Una situazione difficile, certificata anche da quanto rivelato dal Ministero della Difesa ucraino: la Russia sta reclutando alcuni detenuti affetti da malattie infettive gravi e contagiose, come l'epatite C o l'Hiv.

I soldati russi in Ucraina: «Abbiamo guanti per bambini e maschere da paintball». Le denunce social

Ucraina, la Russia arruola i malati di epatite e Hiv arruolati

Secondo il Ministero della Difesa di Kiev, ad occuparsi dell'arruolamento di detenuti affetti da malattie infettive particolarmente gravi sarebbe il gruppo Wagner, l'organizzazione paramilitare del Cremlino: «Il reclutamento ha assunto un carattere massivo, i detenuti arruolati sono già diverse centinaia». E come se non bastasse, oltre ad essere costretti a scontare le loro pene combattendo in Ucraina, i detenuti malati sarebbero costretti a indossare alcuni braccialetti di colori diversi, che indicano le loro patologie: rossi per chi ha l'Hiv e bianchi per chi ha l'epatite C.

La rabbia e le discriminazioni

Secondo i servizi segreti ucraini, la decisione di Mosca avrebbe alimentato il malcontento all'interno dei militari russi. Sia i mercenari del gruppo Wagner, sia i medici militari, sarebbero furiosi all'idea di dover combattere al fianco di persone malate e contagiose. In particolare, i medici si rifiutano di curare o prestare assistenza a chi ha l'epatite o l'Hiv. Kiev assicura anche che tra i militari russi fatti prigionieri, ce ne sono già alcuni affetti da malattie infettive gravi e contagiose. L'arruolamento di detenuti è una pratica ormai abituale per la Russia, almeno dalla metà della scorsa estate. E anche l'Ucraina ha iniziato a fare lo stesso, commutando le pene dei militari russi catturati.

