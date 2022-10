Russia, sale la tensione con la Nato: via ai test nucleari con armi tattiche. Putin: «Rischio guerra mondiale è alto»

La Russia lancia nuovi test nucleari e aggrava lo stato di tensione con la Nato. Mosca ha compiuto oggi un'esercitazione che comprendeva «un attacco nucleare massiccio» delle sue forze strategiche in risposta ad un eventuale «attacco nucleare del nemico», ha detto il ministro della Difesa Serghei Shoigu, citato dall'agenzia Tass. «Tutti i missili hanno raggiunto i loro obiettivi», si legge in un comunicato sul sito del Cremlino. È la seconda volta che la Russia testa il suo arsenale atomico da febbraio, mese in cui è cominciata la guerra in Ucraina. Presente al lancio dei missili anche il presidente Putin.

Test nucleari Russia, cosa succede

Putin ha anche affermato che la Russia è a conoscenza dei piani di Kiev di usare una «bomba sporca», ipotesi considerata senza alcun fondamento dai paesi occidentali. Riguardo all'esercitazione odierna, secondo quanto riporta l'agenzia russa Ria Novosti, per il ministro della difesa russo Serghei Shoigu si è trattato di una simulazione di un attacco nucleare. «Il potenziale di conflitto nel mondo nel suo insieme - aggiunge lo zar -, così come a livello regionale, rimane molto alto. Stanno emergendo nuovi rischi e sfide per la sicurezza collettiva, principalmente a causa di un forte aggravamento del confronto geopolitico globale».

Poi l'attacco della Russia a Roma: «L'Italia ha gravemente violato il suo mandato di presidente» estromettendo gli esperti russi dal partecipare a una seduta sulle questioni operative dell'Iniziativa sulla lotta alla proliferazione di armi di distruzione di massa (Psi) apertasi oggi a Roma. È quanto afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova citata dalla Tass. Mosca, ha aggiunto Zakharova, «considera questa mossa di Roma come ostile. Questo è un altro attacco provocatorio alla Russia».

La risposta della Nato

«Vladimir Putin sta perdendo sul terreno e sta rispondendo con attacchi sui civili e con una retorica nucleare». La Russia «non usi falsi pretesti per una escalation. La Nato non sarà intimidita nel suo sostegno» all'Ucraina. «La Nato difenderà tutti gli Alleati». Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg ricevendo il premier della Romania Nicolae Ciuca a Bruxelles.

Se la Russia impiega una 'bomba sporca' o altro tipo di armi nucleari in Ucraina, «ci saranno conseguenze»: lo ha detto in un briefing il portavoce del Pentagono Pat Ryder. Queste conseguenze sono state comunicate a Mosca a vari livelli, ha aggiunto, ribadendo che le accuse russe secondo cui Kiev sta preparando una 'bomba sporcà sono palesemente false.

