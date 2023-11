Ucraina, l'attrice Polina Menshikh uccisa dalle bombe nel Donbass: si stava esibendo per i soldati russi

Polina Menshikh, attrice russa di 40 anni, è morta in Ucraina sotto i bombardamenti delle truppe di Kyiv. Ad annunciarlo è stata l’agenzia statale di Mosca Tass, confermando un post del teatro di San Pietroburgo. La donna si trovava nel villaggio di Kumachovo, nella regione occupata di Donetsk, dove stava intrattenendo l’esercito del Cremlino con uno spettacolo musicale.

Nativa della capitale, Polina Menshikh era nota anche come coreografa, regista e drammaturga, nonché come direttrice artistica del teatro Nezhen. Le autorità ucraine hanno dichiarato che, durante l’attacco, hanno perso la vita almeno 25 soldati dell’esercito russo.

Russian actress Polina Menshikh was killed by Ukrainian shelling while performing for Russian soldiers in the Moscow-occupied Donetsk region, regional officials and a St. Petersburg theater confirmed. https://t.co/If0TfmLB78 pic.twitter.com/jfjjPpcnDi