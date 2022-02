Ucraina, Zelensky crea 'Legione internazionale' anti-russa. Un italiano: «Mi arruolo, voglio difendere i bambini»

Una "Legione internazionale" per la resistenza anti-russa è stata creata in Ucraina, sulla falsa riga di altre guerre (non ultima quella all'Isis) in cui combattenti stranieri si arruolavano per aiutare le parti in causa. La viceministro della Difesa ucraina, Hanna Maliar, su Facebook ha scritto che «il presidente Zelensky ha annunciato la creazione di una nuova unità denominata 'Legione internazionale'. Abbiamo già migliaia di richieste da parte di stranieri, che vogliono unirsi alla resistenza agli occupanti russi e proteggere la sicurezza mondiale dal regime di Putin».

Tra i combattenti, o aspiranti tali, anche italiani. Come Francesco (nome di fantasia per garantire l'anonimato), 35enne originario della Campania, che all'ANSA spiega: «Né soldi, né gloria: non sono Rambo, anche se ho esperienze militari e di antiterrorismo, parto per difendere gli ideali e soprattutto i bambini». In attesa dei documenti necessari per partire, Francesco ha deciso di arruolarsi tra i volontari della Brigata Internazionale.

Lunedì 28 Febbraio 2022

