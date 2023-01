Ucraina, elicottero precipita vicino a un asilo nido: «Ci sono vittime». All'interno bambini e insegnanti

L'orrore della guerra continua a sconvolgere l'Ucraina. Questa mattina un elicottero, per cause ancora da accertare, si è schiantato nei pressi di un asilo nido a Brovary, sobborgo orientale di Kiev: lo ha riferito su Telegram il governatore locale Oleksiy Kuleba, precisando che ci sono vittime e che diversi bambini si trovavano all'asilo al momento dello schianto. Secondo fonti della presidenza ucraina, sul posto si trovano le squadre di emergenza e sono in corso controlli sulle vittime.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Gennaio 2023, 09:02

