Ucraina, bambino di 6 anni accanto alla tomba della madre sepolta in giardino: la foto fa il giro del web

L'orrore che si è consumato in Ucraina sta facendo il giro del mondo. Ogni giorno aumentano le immagini strazianti e le storie dei morti e dei sopravvissuti durante la guerra contro la Russia. C'è uno scatto che sta facendo il giro del web che mostra un bambino di 6 anni in piedi vicino alla tomba di sua madre, che è stata sepolta nel loro cortile nei dintorni di Kiev.

La foto è stata pubblicata sull'account Twitter della giornalista ucraina Anastasiia Lapatina, la stessa che qualche giorno fa ha mostrato le scritte sulla schiena di una bambina in fuga. Era stata la madre a segnare sul suo corpo il nome, i numeri e i contatti dei familiari. Informazioni che si sarebbero rivelate utili in caso lei morisse e la bambina fosse sola al mondo.

A 6-year-old boy stands near the grave of his mother, who was buried in their yard in Kyiv oblast. (Ph: Rodrigo Abd/AP) pic.twitter.com/KHkIzv7c79

— Anastasiia Lapatina (@lapatina_) April 5, 2022