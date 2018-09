Domenica 23 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

William Hoehn e la compagna Brooke Crews sono accusati di aver ucciso Savannah Greywind,prima soffocandola e poi rubandole il bambino dal feto nella loro casa nel Nord Dakota, negli Usa.I fatti risalgono all'agosto del 2017 quando Greywind era andata a casa della sua amica Broke non pensando che la donna avrebbe potuto fare una cosa simile. A lanciare l'allarme è stata la mamma della donna incinta che non sentendola per diverse ore ha avvertiro la polizia. Gli agenti sono andati a casa dell'assassina e hanno scoperto che prima la Greywind era stata soffocata e poi le era stata aperta la pancia da cui era stato estratto il bambino.Hoehn è considerato complice della donna. Secondo le testimonianze l'uomo sarebbe arrivato sul luogo del delitto dopo che la compagna aveva estratto dal ventre dell'amica il piccolo. «Questa è la nostra bambina», avrebbe detto Crews, «adesso siamo una famiglia», così il compagno ha aiutato a sistemare la casa e ad affrontare il problema. La coppia, come riporta il Daily Mail , è stata arrestata ed è ora in attesa della condanna, mentre la bambina è stata data al suo papà e alla vera famiglia, sconvolta per la terribile tragedia subita.