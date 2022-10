«Uccide l'amica, la decapita e la seppellisce nel bosco senza testa»: l'accusa choc e il video che inchioda l'omicida

Mee Kuen Chong è stata uccisa e decapitata. La colpevole, almeno secondo l'accusa, sarebbe l'amica Jemma Mitchell, conosciuta tramite la chiesa. Il movente? Appropriarsi dei soldi del testamento, che sarebbero serviti alla ristrutturazione di casa. È uno dei gialli che stanno interessando di più il Regno Unito. L'accusata nega l'omicidio, ma le prove (al momento) sembrano inchiodarla.

Il caso

Mee Kuen Chong, 67enne di origine asiatica residente a Londra, è stata uccisa nel 2021. Il suo corpo decapitato è stato trovato nel bosco da alcuni turisti. Il killer aveva provato a sbarazzarsene, ma il suo piano non è andato a buon fine. Il caso, discusso in tribunale, ha indirizzato i fari verso un colpevole. Jemma Mitchell, 38 anni, ex osteopata e cristiana devota che avrebbe ucciso Chong e falsificato il suo testamento per ottenere i soldi (200mila sterline) per pagare le ristrutturazioni di casa.

Il video prova

Ad avvalorare la tesi dell'accusa, le immagini della telecamera a circuito chiuso, che mostravano la 38enne lasciare la casa della vittima con una grande valigia blu, che «conteneva il suo corpo». Accuse respinte al mittente. La signora Chong è stata descritta come vulnerabile e incline a comportamenti irregolari ed era stata indirizzata a un team di salute mentale dopo aver inviato lettere all'allora principe Carlo e Boris Johnson.

