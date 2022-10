Stati Uniti, a Raleigh l'ultima follia: 15enne apre il fuoco in un parco, cinque morti: ecco chi erano

L'ultima follia negli Stati Uniti si è consumata nella Carolina del Nord. Cinque persone sono state uccise giovedì scorso, apparantemente senza motivo, durante una sparatoria. Il sospettato principale è un 15enne, di nome Austin Thompson, che vestito con tuta mitetica ha aperto il fuoco sulla folla con il suo fucile di precisione. La polizia adesso lo tiene in custodia, con la speranza di avere presto una risposta all'ennesimo massacro.

Le vittime

Il killer ha sparato a sette persone, uccidendone cinque, comprese tra i 16 e i 52 anni. La strage si è consumata su un sentiero in una zona residenziale a Raleigh, la capitale della Carolina del Nord. Figli, padri, madri, che non sono tornati a casa, semplicemente perché si trovavano nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Susan Karnatz aveva 49 anni, un marito e tre figli. Stava correndo sul suo sentiero preferito, come le capitava spesso.

Gabriel Torres era un ufficiale di polizia e in quel momento si trovava fuori servizio. Stava andando a lavoro, ma non è mai arrivato a destinazione. James Roger Thompson, 16 anni, è la vittima più giovane. Frequentava la Knightdale High School. Maria Marshall, 34 anni, aveva due figli e si sarebbe sposata il 29 ottobre prossimo. Aveva prestato servizio nella Marina Militare. Infine Nicole Connors, 52 anni, raggiunta da un proiettile nel portico di casa sua.

L'assassino

Quello di Raleigh è il 25esimo omicidio di massa registrato nel 2022 negli Stati Uniti. Austin Thompson, il 15enne apparentemente colpevole della strage, è stato fermato dopo un inseguimento e uno scontro a fuoco. «In considerazione del numero massiccio di vite perse, è opportuno che questo caso sia trattato in un tribunale superiore e che questo individuo sia perseguito come adulto», ha affermato Lorrin Freeman, procuratore distrettuale della contea di Wake.

Anche il presidente Biden si è espresso sulla vicenda. «Basta - ha detto il presidente - troppe famiglie hanno dovuto sopportare il terribile fardello di queste sparatorie di massa. Troppe famiglie hanno avuto coniugi, genitori e figli portati via per sempre. Qualcosa deve essere fatto», le sue parole.

Raleigh shooting rampage shatters quiet neighborhood's peace https://t.co/cvp4iu6i1i — The Province (@theprovince) October 15, 2022

