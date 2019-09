Tumore alla pelle, l'uso di due farmaci aumenta le probabilità di sopravvivenza del 50%

Una combinazione di due potenti farmaci per il cancro della pelle può aumentare le probabilità di sopravvivenza a lungo termine di un paziente del 50%: lo afferma una ricerca britannica come riferisce l'Independent.



I risultati di un nuovo studio hanno dimostrato che Yervoy (ipilimumab) e Opdivo (nivolumab), presi insieme, possono interrompere o invertire la progressione del melanoma avanzato per cinque anni o più in uno su due pazienti. Il melanoma è una forma di cancro della pelle, noto per il suo aspetto simile alla talpa sulla pelle, che provoca circa 2.300 morti nel Regno Unito ogni anno.



I dati più recenti mostrano che nel 2016 è stata diagnosticata la malattia a circa 16.000 persone.



Entrambi i farmaci, sviluppati dalla società farmaceutica Bristol-Myers Squibb, aiutano il sistema immunitario a trovare e distruggere le cellule tumorali mentre si diffondono. Il risultato è sorprendente: un decennio fa, solo uno su 20 pazienti con melanoma avanzato sopravvisse per ben cinque anni, con molti che vivevano solo da sei a nove mesi. Sabato 28 Settembre 2019, 18:57

