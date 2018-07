Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında Uzunköprü-İstanbul seferini yapan trenin 6 vagonu raylardan çıkıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden 10 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralanan 73 vatandaşımıza da acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/b5chlnUyuM pic.twitter.com/r95mMZfUNQ — Serpil🇹🇷Çeşmeciler (@atalipres) July 8, 2018

sui binari. Un, nel nord ovest della, causando diversi. Lo riporta Cnn Turk precisando che sono deragliati sei vagoni su sette. Sul posto sono arrivate molte ambulanze. Un primo bilancio parla di. Lo riferisce il ministero della Salute di Ankara.Il treno, che viaggiava da Edirne a Istanbul, è uscito dai binari in una zona rurale nel distretto di Corlu. Il prefetto locale, Mehmet Ceylan, ha spiegato che i feriti sono stati elitrasportati in ospedale.Non sono al momento chiare le cause dell'incidente, su cui è stata aperta un'indagine. Secondo i media locali, a causarlo potrebbe essere stato il crollo di un ponte.