Fino a due anni fa, la sua vita aveva un'aspettativa molto breve e le difficoltà quotidiane erano enormi. Un 33enne russo,, è stato ildella storia a sottoporsi ad un: a realizzarlo è stato un medico italiano, il dottor, un neurochirurgo che da anni vive e lavora in Cina. Oggi Valery vive negli Stati Uniti ed è molto felice: ha una bellissimae unnato poco meno di due mesi fa. La storia di Valery è raccontata, tra gli altri, dal Daily Mail : l'uomo soffre, dalla nascita, della, un particolare tipo di atrofia muscolare spinale che non lascia grandi speranze di vivere a lungo. Per sopravvivere, Valery si è detto disponibile a sottoporsi allo storico: «Non avevo niente da perdere, per questo mi sono affidato al dottor Canavero. L'operazione però è riuscita, io sto bene anche se non conosco le possibili conseguenze a lungo termine»., esperto informatico di, da tempo vive negli, in una lussuosa villa della Florida. Pochi mesi fa ha avuto il suo primogenito dalla moglie,, sua connazionale. Anastasia non è solo una bellissima donna, come dimostrano le foto sui social, ma anche una professionista molto qualificata, che può vantare un master in chimica e studi anche in Italia.I due si erano conosciuti in occasione di alcuni impegni lavorativi e l'amore era sbocciato qualche tempo dopo. Sui social,ha parlato così del suo amore per Valery: «Alcune persone sono più profonde, piacevoli, fedeli, gentili e anche, molto spesso, davvero intelligenti... Non sono queste le cose più importanti?»., dopo lo storico trapianto, può sperare in una vita più lunga e, per migliorarne la qualità, si è anche progettato da solo una nuova carrozzella elettronica, decisamente all'avanguardia. Oggi Valery è un uomo felice, ma ammette di non avere la giusta serenità: «C'è solo una cosa che mi turba. Sono molto grato al dottor Canavero per ciò che ha fatto per me, ma non so cosa potrebbe accadere in futuro. I suoi studi, spesso, peccano di trasparenza e non so nulla delle conseguenze a lungo termine di quella delicata operazione».