A 21 anni ha bisogno di un trapianto, posta un video per scherzo su TikTok e trova un donatore: «Conosciuta sul web e mi ha dato una parte di sé»

di Hylia Rossi

Sentiamo tutti i giorni storie terribili, fatte di dolore e angoscia, che ci mostrano il lato peggiore degli esseri umani e gli infiniti, diversi modi in cui riusciamo a farci del male l'un l'altro. A volte, tuttavia, è bene ricordare che c'è anche l'altra faccia della medaglia, e solo perché spesso le buone azioni e la solidarietà passano inosservate, non vuol dire che siano assenti.

In questo caso, Katie ha appena passato i vent'anni, eppure le è da poco stata diagnosticata una malattia incurabile, vale a dire la nefropatia di Berger. I dottori l'hanno informata che per sopravvivere ha bisogno di un trapianto di rene, e lei quasi per gioco ha fatto presente la sua situazione con un video su TikTok.

La risposta degli utenti, però, è stata incredibile.

Il video fatto per divertimento e la risposta degli utenti

Secondo quanto riportato dall'Independent, una televisione locale ha intervistato Katie, che ha raccontato il tragico prologo della sua storia: «Ho avuto un'insufficienza renale e mentre ero in ospedale ho avuto un forte attacco.

Per alleggerire il peso della diagnosi, la 21enne ha deciso di fare un video in cui scrive «Ho sentito che il tuo gruppo sanguigno è 0 e hai degli ottimi reni», per poi esordire con la frase pronunciata da Pedro Pascal nella serie tv The Mandalorian: «Hai qualcosa che io voglio». Poi, in didascalia aggiunge: «Haha, sto scherzando, a meno che...?».

Il video è andato presto virale sulla piattaforma, raccogliendo migliaia e migliaia di visualizzazioni. Tra gli utenti, una studentessa di infermieristica del Kansas, Savannah, ha commentato: «Come faccio a fare il test?». Katie era incerta riguardo l'offerta e non credeva stesse dicendo sul serio: «C'è sempre la possibilità che il suo rene non funzioni e lei ha risposto che andava bene, anche solo per evitarmi qualche anno di dialisi. Non le importava, voleva farlo davvero.

Savannah ha effettivamente fatto il test ed è risultata una corrispondenza perfetta. A quel punto, la studentessa ha sorpreso Katie, di persona, mentre era al ristorante con la famiglia, con un cartello che recitava: «ULTIM'ORA: Avrai un nuovo rene».

Katie non riusciva a crederci: «Sapere che Savannah, che mi ha conosciuta solo su internet, era disposta a darmi una parte di sé... è stato uno choc». Il trapianto è avvenuto ad agosto e sembra che i progressi della 21enne siano ottimi. Katie e Savannah, dopo l'incredibile esperienza, sono diventate amiche.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA