Primo trapianto di occhio umano al mondo. Il paziente: «Spero di tornare a vedere presto»

Il primo trapianto di occhio umano al mondo. A New York un uomo, veterano di guerra, è stato sottoposto ad un'operazione molto complessa che ha richiesto il lavoro di 140 chirurghi, dopo che un incidente ha sfigurato parte del suo viso, e provocato la perdita di un occhio. A ricevere il trapianto è stato Aaron James, che lavorava come elettricista in un'azienda, dove ha subito gravissime ustioni al volto, parzialmente ricostruito.

L'intervento è stato eseguito diverse settimane fa, ma solo adesso gli specialisti possono trarre le prime considerazioni sulla riuscita dell'operazione.

A team at NYU Langone Health performed the world’s first-ever whole-eye and partial face transplant with remarkable signs of health in the eye, offering a major paradigm shift for potential vision therapies.



