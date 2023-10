L'amore di Simona per il marito Marco: lui rischia la dialisi, lei gli dona il suo rene

di Redazione web

Quando ha scoperto di rischiare la dialisi per una malattia congenita al rene, sua moglie non ci ha pensato due volte: «Ti dono il mio», gli ha detto. Un gesto d'amore che arriva da Grosseto quello di Simona Cavalletti, 46 anni, per il marito Marco Borsetti, di un anno più grande, che già consapevoli dell'affinità delle loro anime hanno scoperto di avere compatibile anche l'organo.

La storia di Marco e Simona è raccontata dal Tirreno, che ripercorre le tappe più significative a partire dall'intervento. Un'operazione di quattro ore perfettamente eseguita all'ospedale Careggi di Firenze: prima l'espianto del rene per lei, poi il trapianto per lui.

La malattia

Marco ha sempre saputo di soffrire di rene policistico dominante, una malattia congenita dalla quale era affetto anche il nonno, ma i primi sintomi si sono manifestati circa 15 anni fa. Da lì sono cominciati i controlli serrati e una dieta aproteica per non affaticare l'organo. La prospettiva era quella della dialisi a vita se non si fosse trovato un donatore. Marco ha chiesto così di entrare nella lista trapianti, ha effettuato una ventina di controlli di compatibilità, ma non si aspettava che la moglie si offrisse di donargli il suo rene: «Mi sono fatta avanti io con lui», ha spiegato Simona. «Io non ero d’accordo – dice Marco – anzi ero quasi certo che non saremmo stati compatibili, perché tra moglie e marito è un evento raro». La cosa più bella dopo l'intervento? Risponde Simona: «Vedere che, già due giorni dopo, lui stava bene ed era tornato a mangiare. Prima non era così, qualsiasi cosa mandasse giù lo faceva star male».

L'intervento

Il trapianto è stato effettuato all'ospedale Careggi di Firenze il 5 ottobre. La prima a entrre in sala operatoria è stata Simona, alla quale è stato asportato il rene sinistro. Poi è stata la volta di Marco: i medici hanno aggiunto l'organo della moglie ai suoi due malandati.

