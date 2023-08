Trapianto con il cuore “revitalizzato” dopo la morte del donatore: il primo caso alle Molinette di Torino

Per la prima volta in Piemonte ed una delle primissime in Italia è stato effettuato un trapianto di cuore con la nuova tecnica 'DcD', ovvero con un cuore revitalizzato dopo il decesso del paziente, presso l'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino.

Al centro della vicenda sanitaria c'è un giovane uomo che a metà luglio viene portato dal Canavese a Torino, all'ospedale San Giovanni Bosco per essere stabilizzato dopo un un arresto cardiaco con un supporto meccanico circolatorio (Ecmo) e per trattare la causa che ha determinato l'arresto cardiaco, ovvero un'embolia polmonare massiva.

Dopo le cure praticate gli organi si riprendono, compreso il cuore, ma purtroppo il cervello ha sofferto in maniera irreversibile e le cure vengono sospese con il consenso dei familiari, anche in considerazione delle volontà espressa dallo stesso paziente in vita di permettere l'espianto degli organi.

Accertata la morte del giovane, il dottor Mauro Rinaldi, direttore della Cardiochirurgia e del programma di trapianto di cuore e di polmoni delle Molinette, 'revitalizzà tutti gli organi, compreso il cuore, con una circolazione extracorporea ed immediatamente il cuore riprende a battere, il fegato a produrre bile, i reni ad urinare. Il cuore viene così espiantato e 'donatò in un paziente ligure di 60 anni, affetto da una cardiomiopatia dilatativa terminale da tempo in attesa, attualmente ricoverato nel reparto di degenza ordinaria della Cardiochirurgia con un decorso ottimale.

«Un altro importante traguardo nei trapianti per la Città della Salute di Torino, che si conferma e consolida come Centro di eccellenza a livello nazionale. Anche in questa occasione è stato il frutto di un grande lavoro di squadra, sempre più orientato verso nuove frontiere, costruito e condiviso con e tra i nostri straordinari professionisti», commenta afferma il direttore generale della Città della Salute dottor Giovanni La Valle.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 16:30

