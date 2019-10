Australia, centinaia di koala potrebbero essere morti a causa di un incendio in Australia

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 16:26

Centinaia dipotrebbero essere morti in un violentolungo la costa orientale dell'dopo che lo scorso venerdì un fulmine ha colpito una foresta nello stato del Nuovo Galles del Sud.Dall’inizio della catastrofe, riporta l’Independent, sono stati bruciati 4.900 acri e Sue Ashton, presidente del “Port Macquarie Koala Hospital”, ha affermato che i due terzi della zona, a 300 km a nord di Sydney, erano il loro habitat: “Se osserviamo un tasso di sopravvivenza del 50%, - ha sottolineato - è di circa 350 koala e questo è assolutamente devastante. Speriamo che i numeri non siano questi, ma considerando come si comporta quest’animale in casi del genere il conto non dovrebbe essere troppo lontano dalla realtà”.“Gli incendi boschivi possono avere conseguenze orribili per tutti – ha aggiunto un portavoce dell'ospedale Koala su Facebook - umani, animali domestici e naturalmente la nostra preziosa fauna selvatica. La nostra regione è stata colpita da incendi devastanti che hanno decimato principalmente l'habitat del koala”.Gli animali tendono a preferire le foreste costiere, ma queste sono spesso eliminate per l'espansione suburbana mentre la stagione degli incendi in Australia è partita all’inizio dell’anno, a causa delle temperature sopra la media e delle precipitazioni inferiori alla media. Sydney è stata coperta da una foschia mercoledì dopo che forti venti hanno trasportato il fumo dagli incendi sulla capitale australiana.