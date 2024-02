«Ho scoperto di non essere il padre di mia figlia grazie alla dog cam: mia moglie mi tradiva da anni con un suo collega»

Come addormentarsi e finire catapultato in un incubo. Rob Parson, pompiere di 34 anni, pensava di avere una vita perfetta: una moglie che ama(va) e una figlia. Poi, la scoperta che ha cambiato tutto. «Mia moglie ha confessato all'amante che la nostra bambina era figlia sua, non mia». Un tradimento, del quale ha preso coscienza grazie a un video ripreso dalla dog cam. La notizia è stata poi confermata dal test del Dna.

I found out I wasn't the father of my baby through the DOG CAM: Fireman tells how his world came crashing down when he checked on his pet and discovered his police sergeant wife telling her lover that HE was their daughter's real dad https://t.co/cymkFX2v4R pic.twitter.com/iWeT0jR3sb