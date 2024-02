«Ho scoperto che il mio fidanzato è sposato e ha figli. Sta con la moglie da più di 30 anni, ma non riesco a stare senza di lui»

Non tutte le storie d'amore hanno un lieto fine e vanno come si sperava. A volte, le relazioni finiscono per incompatibilità di carattere, per motivi familiari o perché si sta attraversando un periodo 'no'. Ma, il tradimento è più difficile da accettare come principale causa della fine di un rapporto. Scoprire da un giorno all'altro che il partner faceva tutto con te e con un'altra pesona (la moglie): le serate romantiche, i pranzi con i parenti, la colazione a letto, il sesso. Scoprire di essere stati traditi coostringe ad aprire gli occhi e a leggere tutti quei segnali che prima non si vedevano.

Ma se scoprissi di essere tu l'amante?