«Liberate l'acqua», l'appello di una tiktoker: si tratta di un problema serio

di Tommaso Cometti

Una tiktoker per il sociale. Kati, attivista texana, ha deciso di utilizzare Tiktok per informare i giovani della necessità di smaltire l'acqua che resta "intrappolata" nelle bottiglie di plastica. Come riporta The Cool Down, anche la Texas Water Quality Association è preoccupata dal fenomeno, che porta ad un considerevole spreco di risorse.

L'appello

"Liberate l'acqua!" è il titolo del video, che sta ottenendo molto successo: ha ottenuto già 500mila visualizzazioni e 2mila commenti, principalmente da persone che hanno sempre sottovalutato questo importante tema. «Pazzesco, non ho mai pensato a tutto ciò», ha scritto un utente. Un altro, invece, ha commentato: «Hai ragione! Io uso l'acqua in eccesso per le mie piante».

Il problema

Queste le parole della Texas Water Quality Association: «Si tratta di una questione molto grave.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Novembre 2023, 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA