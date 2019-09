Terremoto, violenta scossa in Albania: ci sono crolli e feriti. Trema anche la Puglia

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.8, è stata registrata in Albania a 35 chilometri da Tirana. L'epicentro, secondo le autorità, è stato nel Mar Adriatico, a un chilometro da Durazzo, a 10 km di profondità. La forte scossa, seguita da alcune altre nel giro di pochi minuti, è stata sentita in alcune diverse località del paese, provocando panico tra i cittadini che hanno abbandonato le abitazioni, riversandosi sulle strade. Al momento non si hanno informazioni di danni o vittime.

Due persone sarebbero rimaste ferite e alcune abitazioni sarebbero crollate, in un paese tra Tirana e Durazzo, per il forte sisma che ha colpito l'Albania. Lo riferiscono i media locali. In alcune zone della città di Durazzo manca al momento l'elettricità mentre a Tirana sarebbe stato evacuato un interno palazzo per i danni riportati. Nelle strade della capitale la gente impaurita rimane nelle strade.

5.9 earthquake hits #Tirana. There is damage to buildings. These photos are from Geology Dept of University of Tirana. Please credit if you use photos. #termet pic.twitter.com/jeNwtKQ4i9 — Global355 (@Global355) 21 settembre 2019

Sabato 21 Settembre 2019, 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le scosse sono state avvertite in particolare nel Salento ma anche a Taranto dove in molti hanno postato sui social l'allarme. Non si segnalano, per il momento, danni a cose o persone.da cittadini allarmati che hanno avvertito le due scosse di terremoto registrate in Albania. Le scosse sono state avvertite ai piani alti anche a Bari, ma sono state solo tre le segnalazioni giunte al 115 del capoluogo pugliese. La Protezione civile regionale, in costante contatto con il Dipartimento nazionale per il monitoraggio della situazione, ha effettuato le prime verifiche e, al momento, non risultano danni in Puglia.