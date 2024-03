Super Tuesday, risultati in diretta: Trump vince in 14 stati ma non nel Vermont: «Abbiamo fatto la storia». Biden perde i caucus nelle Samoa

Super Tuesday, i risultati in diretta. Donald Trump con la vittoria in Minnesota, conta già undici stati vinti nel giorno decisivo delle primarie Usa. Quando mancano ancora quattro stati da assegnare, il tycoon ha conquistato 430 delegati, contro i 3 di Nikki Haley. Trump ha conquistato, tra gli altri, Virginia, North Carolina, Alabama, Maine, Oklahoma, Tennessee e Arkansas. Stesso risultato per il presidente americano che però ha vinto anche in Vermont e Massachusetts.

Nel Vermont è testa a testa tra Donald Trump e Nikky Haley alle primarie repubblicane in Vermont, il primo stato assieme al Virginia a chiudere i seggi alle 19 ora locale (l'una di notte in Italia) ma che è ancora senza un vincitore. Con il 52% delle schede scrutinate il tycoon al momento è al 48,4% contro il 47,2% dell'ex ambasciatrice dell'Onu e secondo le proiezioni del New York Times sarà quest'ultima alla fine a conquistare le primarie nello Stato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Marzo 2024, 07:01

