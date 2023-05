«Costretto a bere alcol e olio di pesce per due giorni e a stare nell'acqua gelata»: studente muore a 20 anni. Condannati 18 compagni

di Redazione web

Diciotto studenti universitari sono stati condannati per la morte di un loro compagno. Il ragazzo è deceduto in ospedale, dopo che lui e altri due studenti del primo anno, hanno subito due giorni di feroce nonnismo per entrare in una confraternita d’élite, la Reuzegom.

Cosa ha provocato la morte di Dia

Il tragico episodio è successo nel 2018, ad Anversa, in Belgio. La vittima si chiamava Sanda Dia e aveva 20 anni. Secondo quanto è emerso ieri in tribunale, Dia stato costretto a bere quantità eccessive di alcol e olio di pesce e costretto a sedersi in acqua gelata prima di crollare. Gli studenti sono stati giudicati colpevoli per il loro ruolo nella morte involontaria di Dia e trattamento degradante, ma sono stati assolti dall'accusa di somministrazione intenzionale di sostanze nocive che hanno provocato la morte e negligenza intenzionale.

La condanna per gli studenti

Gli studenti sono stati condannati a pene fino a 300 ore di servizio alla comunità e una multa di 400 euro ciascuno.

