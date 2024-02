Studente russo 19enne prova a convincere i concittadini ad arruolarsi con l'Ucraina: condannato a 9 anni per «incitamento al tradimento»

di Nikita Moro

La guerra in atto tra la Russia di Putin e l'Ucraina di Zelensky non si sta combattendo solo al fronte, ma è vissuta e percepita anche da quei giovani che non sono stati reclutati per il conflitto armato. Uno studente di 19 anni, originario della Carelia - tra le 22 repubbliche della Federazione russa - ha cercato di convincere i cittadini russi ad arruolarsi nelle forze armate dell'Ucraina. La sua proposta non ha ricevuto nessun consenso, ma il giovane non è scappato al tribunale di Putin che l'ha condannato a nove anni di reclusione per incitamento al tradimento.

L'accusa

Il tribunale del distretto militare occidentale russo ha condannato lo studente di 19 anni, così come riferito dal servizio stampa congiunto dei tribunali di San Pietroburgo citato da diversi media, tra cui Bbc, Tass e Afp. Secondo la Tass, la condanna, di primo grado, è stata inflitta in un processo svoltosi a porte chiuse in Carelia.

L'agenzia di stampa ufficiale russa Ria Novosti sostiene inoltre che, in un processo separato, la Corte suprema dell'Inguscezia, nel Caucaso russo, abbia condannato a cinque anni di reclusione un abitante locale accusandolo di aver tentato di arruolarsi nelle forze armate ucraine. Anche in questo caso, le accuse non sono verificabili.

