Starbucks lancia il caffellatte al brasato di maiale. La «bevanda portafortuna» costa 8,75 euro

C'è chi la mattina si sveglia e ha voglia di latte e biscotti, chi di pane e marmellata o chi di un frullato accompagnato da pancake al cioccolato. Da pochi giorni Starbucks ha deciso di ampliare il menù per dare ai clienti una nuova opzione. La bevanda proposta contiene un ingrediente segreto: caffè espresso, latte caldo cotto a vapore e... una salsa aromatizzata al brasato di maiale. Per accompagnare il caffèllatte, l'azienda consiglia chips di carne e petto di maiale.

Il caffellatte

ll nome della nuova bevanda è "Pork Flavoured Latte" e costa 68 yuan (8,75 euro). Attualmente è disponibile in tutti gli store della Cina. Presentato in occasione del "Capodanno lunare", lo scorso 10 febbraio, il caffellatte rappresenta un augurio di buona fortuna. In Cina, infatti, il maiale simboleggia ricchezza e buona sorte. La bevanda, in edizione limitata, è «presentata con una fetta di maiale allo spiedo appollaiata sopra la tazza», come riporta Business Insider.

Le recensioni

Nel comunicato ufficiale, l'azienda ha dichiarato di voler portare «Le usanze tradizionali del Capodanno nel caffè attraverso sapori salati e dolci inaspettati». Il caffè al gusto di maiale è diventato virale sui social, soprattutto perché i clienti si chiedevano che gusto avesse e se il sapore non ricordasse troppo la carne.

