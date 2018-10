Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

dopo che i dirigenti scolatici scoprono cosa ha fatto nel suo paese. Joshim Nur insegnante di fisica alla London Nautical School, avrebbela moglie quando la bambina aveva solo, nel suo paese di origine, ​Bangladesh, e con lei avrebbe anche avutoAnche se il matrimonio è riconosciuto come perfettamente legale nel suo paese, la cosa non è piaciuta ai vertici della scuola inglese che, considerandolo un elemento potenzialmente pericoloso, ha deciso di allontanarlo dai suoi studenti. Secondo quanto riporta il Mirror , l'uomo è stato sottoposto a un processo, ma ha negato di aver saputo la vera età della moglie, credendola più grande. Durante il processo è sembrato inverosimile che per 4 anni non si fosse accorto della vera età della moglie, così, nonostante sia stato considerato un professore stimabile per lungo periodo all'interno dell'istituo ha perso il suo incarico.Le nozze con la 13enne erano state combinate anni fa dalla sua famiglia e sono andate avanti a lungo senza che potessero arrecargli alcun problema, fino a quando non è venuto a galla tutto. Il matrimonio sarebbe finito nel 2013, prima che lui si trasferisse a Londra, ma la cosa ha avuto comunque rilievo, visto che quotidianamente il professore si trova a contatto con ragazze e ragazzi minorenni.