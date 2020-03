Sparatoria negli Usa, morto un 13enne. Ci sono altri 5 feriti adolescenti

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 17:12

nella periferia di(Maryland), negli Stati Uniti. Un 13enne è stato dichiarato morto all'arrivo della polizia e dei soccorsi. Altri 5 adolescenti trasportati d'urgenza in ospedale. Lo scontro a fuoco si è consumato fuori da un locale. La Polizia è a caccia dei sospetti.Al Triple Threat Elite Dance Studio era in corso un evento musicale, quando intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica qualcuno ha aperto il fuoco sulla folla, composta principalmente da adolescenti. All'arrivo delle forze dell'ordine, un ragazzo, Rickie Tyrone Forehand, giaceva. Le altre vittime dell'assalto sono due 12enni, una 14enne, un 14enne e un 19enne. Fortunatamente, nessuno di loro è in pericolo di vita.Dopo le necessarie cure, i giovani feriti son stati dimessi durante la giornata di domenica. La polizia ha offerto unadi 2000 dollari per ogni informazione utile alle indagini. Il capo dell'esecutivo della Contea di Baltimora ha definito su Twitter "scioccante e" il gesto di violenza.