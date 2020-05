Spara in faccia alla ex poi avverte l'amica: «Chiama un'ambulanza sembra che l'abbia uccisa»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Maggio 2020, 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava facendo unaquando è stata rche le ha s. Rocío Ocampo, giovane ragazza argentina, stava camminando in strada nel quartiere di La Tablada, nella città di Yuto, nella provincia di Jujuy quando ha incontrato il suo ex fidanzato che le ha sparato al volto.A lanciare l'allarme è stata l'amica che si trovava con lei che ha chiamato prontamente i soccorsi. Prima di fuggire il 24enne Javier Núñez, ha infatti detto alla ragazza che passeggiava insieme a Rocio: «Chiama un'ambulanza, pare che sia morta». A nulla però è servito il pronto intervento dei soccorsi perché quando sono arrivati sul posto la ragazza era già morta.Durante la passeggiata le ragazze hanno incontrato Javier Núñez. Lui e Rocio hanno iniziato a parlare così l'amica ha deciso di allontanarsi per lasciare loro privacy ma poco dopo è tornata attratta dal rumore dello sparo e ha visto la scena choc. L'uomo aveva già precedenti penali e ora rischia una seconda condanna per omicidio volontario