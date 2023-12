Sigarette e svapo, la Spagna è pronta allo stop: divieto di fumo (anche elettronico) su spiagge, terrazze vista mare e parcheggi

di Tommaso Cometti

Cattive notizie per i tabagisti iberici: il governo spagnolo sta valutando di imporre il divieto di fumo in tutte le spiagge, senza eccezioni. Il provvedimento, inoltre, dovrebbe riguardare anche lo "svapo", ossia il fumo prodotto dalle sigarette elettroniche. Tra pochi mesi, quindi, dovrebbero arrivare nuove norme molto severe nei confronti dei fumatori, in previsione della prossima stagione estiva. Secondo il Ministero della Salute spagnolo, vietare il fumo in modo così drastico compoterebbe un beneficio non indifferente per la salute dei cittadini, a favore della salute pubblica. Come riporta il Daily Mail, negli ultimi anni alcune spiagge spagnole hanno già adottato volontariamente questa misura, mettendo al bando qualsiasi genere di fumo.

Il divieto

Il piano anti fumo dovrebbe, stando alle prime indiscrezioni, vietare il fumo in spiaggia, sulle terrazze vista mare e perfino nelle aree parcheggio, specialmente in presenza di donne in stato interessante e minori.

La norma, in realtà, è pronta da più di un anno: per questo motivo, quindi, García intende promulgarla il prima possibile. «Innanzitutto, dobbiamo tirarla fuori dal cassetto. Poi, vedremo se bisogna inasprire le pene, o modificare altri dettagli», ha aggiunto il ministro.

Le polemiche

L'annuncio, ovviamente, sta facendo discutere. José Luis Martínez-Almeida, sindaco di Madrid, ha dichiarato: «Vietare di fumare in terrazza non avrebbe alcun senso». Il politico ha aggiunto: «Il fumo, sicuramente, non è salutare... ma proibirlo in questo modo mi sembra folle».

