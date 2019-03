Sorelline di 5 e 8 anni scompaiono nel nulla e vengono ritrovate nel bosco grazie alle briciole dei biscotti

Ultimo aggiornamento: 14:42

Eranouscite a giocare fuori casa. Caroline e Leia Carrico, derano scomparse in unmentre giocavano fuori dalla loro abitazione nello stato della California. Le bimbe si sono avventurate per i sentieri fino a quando non si sono smarrite e non sono più state in grado di tornare indietro.Non vedendole rientrare i genitori hanno lanciato l'allarme e le autorità hanno avviato subito le ricerche. Fortunatamente le piccole sono state ritrovate a poco più di 2 chilometri da casa loro, spaventate e infreddolite erano in buone condizioni di salute, e tutto si è concluso solo con tanta paura. Le bimbe, come spesso facevano, avevano chiesto ai genitori il permesso di giocare fuori casa, quando la mamma le ha chiamate per rientrare non le ha viste ed è andata nel panico.Le due avevano chiesto alla mamma di andare in un sentiero lungo il bosco, ma la donna si era rifiutata, così quando non le ha più viste ha subito segnalato alla polizia che potevano essere andate nella foresta. Alcune tracce di biscorri mangiati hanno permesso di seguire le loro tracce fino a quando non sono state trovate sane e salve, come riporta anche la stampa locale