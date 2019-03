Uccisa a in un parco a 17 anni: «Aveva ancora il coltello nella schiena»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata trovata priva di vita con il coltello ancora piantato nella schiena. Jodie Chesney, 17 anni, è stata uccisa a coltellate a a Havering, est di Londra, per motivi che non sono ancora chiari. Il suo corpo privo di vita è stato trovato in un parco nella tarda serata di venerdì e subito dopo l'identificazione sono stati allertati i genitori. Il caso però resta ancora un mistero su cui le autorità stanno indagando.Sul corpo della 17enne verrà effettuata l'autopsia che potrebbe fare maggiore chiarezza sulle modalità in cui è morta. A trovarla è stata una donna, una mamma di tre bambini, che avrebbe anche assistito alla scena, come riporta la stampa locale . «Ho visto due uomini pugnalare la ragazza dopo che mio figlio ha detto di aver sentito qualcuno gridare ‘aiuto’ dalla sua camera da letto». La donna ha raccontato di essere scesa da casa e di aver assistito alla scena, subito dopo si è fiondata per prestare soccorso ma la giovane era in una pozza di sangue.Insieme a Jodie c'era il suo fidanzato, ricorda la testimone: «Abbiamo cercato di fare tutto il possibile, ma proprio mentre i paramedici sono arrivati con l'ambulanza, lei se n'è andata. È stato devastante». Per ora non ci sono fermi, ma le autorità hanno garantito alla famiglia che faranno di tutto per identificare i due assassini.