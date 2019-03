«È solo asma» e la rimandano a casa 6 volte: bimba di 2 anni muore per un cancro ai polmoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo i medici ha soloper un. Megan Clarkson, di Kirkcaldy, in Scozia, è statadiversi con la diagnosi di asma, ma in realtà la bimba era gravemente malata e l'individuazione tardiva della malattia l'ha uccisa. In due anni le condizioni della bambina sono peggiorate e alla fine è morta tra la disperazione dei suoi cari.Megan ha iniziato a stare male nel 2016, aveva appena 6 mesi e le capitava di avere fortissimi attacchi di tosse che le causavano anche vomito. Per ben 6 volte la mamma preoccupata da questi episodi l'ha portata in ospedale e tutte le volte i medici hanno detto che si trattava solo di asma. Per anni le sono stati dati antibiotici, inalatori, ma nessuno ha pensato a farle fare una radiografia, fino a quando non sono comparsi dei lividi sul torace della piccola. Megan è stata ricoverata al Royal Hospital for Children di Glasgow e ulteriori accertamenti hanno mostrato che in realtà aveva una forma di cancro ai polmoni nota come blastoma pleuropolmonare di tipo tre. Purtroppo le sue condizioni erano molto gravi, la bimba è stata sottoposta a un intervento che però non è riuscita a superare morendo per arresto cardico.Come riporta anche il Daily Mail , la famiglia è sconvolta dall'accaduto: «Solo una diagnosi precoce può aiutare a sconfiggere il cancro, Megan era arrivata troppo tardi. Se scoperto in tempo, avrebbe avuto il 90 per cento di possibilità di guarire dal tumore», ha spiegato la mamma della bimba che ha anche annunciato una battaglia legale.