Smart working, la bambina entra nella riunione di lavoro del papà su Zoom e rivela il segreto di famiglia

Una bambina si è intrufolata in una videoconferenza di lavoro del padre che si era allontanato un attimo dallo schermo e ha rivelato una questione familiare alquanto delicata.

L'episodio è avvenuto il 19 febbraio presso la casa di famiglia della piccola Ithaca, New York.

Il padre della minore, un dipendente di Layer Origin Nutrition, un'azienda di integratori alimentari, si è scusato con i suoi colleghi per la sua disattenzione, che ha consentito alla sua bambina di avvicinarsi al computer e mostrare loro un disegno che aveva realizzato durante il suo corso di arte. Il disegno raffigurava «Mamma, che è davvero arrabbiata con papà» per «aver speso troppi soldi per Super Bowl», il più grande evento sportivo d'America, ha spiegato la piccola, rivelando la discussione dei due coniugi.

Il video della scena è stato pubblicato dalla società stessa sul proprio account YouTube e in breve tempo è diventato virale sui social.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Marzo 2021, 08:40

