Lascia il suo 'giocattolo' in bagno, il tecnico della caldaia entra e lo vede: «Ero imbarazzata, ma chi non ne ha uno?»

di Redazione Web

Quando il tuttofare suona alla porta per una riparazione in casa, ogni oggetto che può compromettere la propria reputazione può finire spesso seppellito sotto il divano, dietro un angolo cieco dell'appartamento o lanciato in bagno senza vedere dove va a finire.

Allo stesso modo una ragazza di Belfast, in Irlanda, ha detto di essere morta dall'imbarazzo quando si è accorta che il tecnico della caldaia, dopo aver finito la manutenzione, è andato in bagno e ha trovato un sex toy appeso al muro. «Ma chi non ne ha uno?», ha chiesto Jem Calvert sul suo profilo social.

Il post

La ragazza ha condiviso un post sul suo profilo Facebook in cui ha raccontato nel dettaglio l'episodio, spiegando che il sex toy era in bagno dalla sera prima. Era andata a dormire, ma si era dimenticata di aver lasciato in bagno il "giocattolo", regalatole dalle amiche qualche anno prima.

Al risveglio della giovane, però, il tuttofare aveva già suonato alla porta ed era ormai troppo tardi per disfarsi delle prove. «Solo quando è entrato in bagno e ho sentito la porta chiudersi mi sono ricordata che quello stupido dildo era attaccato al muro.

L'imbarazzo

Dopo che l'uomo della caldaia era uscito dal bagno, tra i due c'è stato un silenzio imbarazzante e né il tuttofare né Jem Calvert hanno proferito parola sull'accaduto. Solo un «grazie e arrivederci». Ma non è finita qui: secondo il Daily Star, anche il tecnico stesso, sul suo profilo social, avrebbe condiviso una foto insieme al sex toy trovato nel bagno della giovane. Sotto lo scatto avrebbe scritto: «L'altro giorno ero a casa di una cliente per riparare una caldaia quando ho visto questo "giocattolo". Quando sono uscito per parlarle sembrava che a lei non importasse nulla».

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Gennaio 2024, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA