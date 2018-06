Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Amava così tanto la suada esprimere, in vita, il desiderio di esseree non in una. Alla fine i suoi parenti e amici hanno deciso di esaudire la sua volontà, seppellendolo, nella giornata di lunedì, all'interno del veicolo, calato con una gru e dei cavi nella profonda fossa scavata nella cittadina di Baoding (Hebei), inIl protagonista della vicenda è un uomo di cui i media cinesi hanno rivelato solo il cognome, Qu. Amante dei motori, era particolarmente affezionato alla suadi colore grigio metallizzato, che possedeva da oltre dieci anni. L'auto, ormai vecchia e usata, aveva un valore stimato di circa 10mila yuan (oltre 1300 euro), pari a quello medio di una bara. Il risparmio per la famiglia è stato però vanificato dalle spese per l'enorme fossa, per i fuochi d'artificio e per la banda musicale che ha suonato una marcia funebre.