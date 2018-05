Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si salva grazie a uninviato di nascosto al suo. Una donna vivevae minacciata dal suo compagno che voleva ucciderla, prima che potesse succedere l'irreparabile però è riuscita a far recapitare un messaggio al veterinario dove ha scritto: «Chiama i poliziotti, il mio ragazzo mi sta minacciando: ha una pistola, per favore non farglielo sapere».La polizia della contea di Volusia è così intervenuta e ha salvato la donna. Da due giorni si trovava chiusa in casa, costretta dal 39enne Jeremy Floyd, che la minacciava con una pistola. Dopo diversi tentativi è riuscita a convincere l'uomo che il cane aveva bisogno di una visita dal veterinario e lui ha accettato di portarcelo, ma a patto che fosse presente anche lui. E' stato in quegli attimi, come riporta anche il Daily Mail , che la vittima ha scritto e consegnato al medico il messaggio sperando poi che facesse qualcosa per lei.Così è stato: la donna è stata messa in salvo e il suo compagno arrestato. Ora l'aguzzino dovrà rispondere delle accuse di violenza domestica aggressione aggravata con arma da fuoco e sequestro di persona. La sua vittima ha riportato un trauma cranico e parecchi lividi ma se la caverà in pochi giorni, almeno fisicamente.