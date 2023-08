Raduno scout in Sud Corea, maxi-ondata di caldo e malori tra i partecipanti: «Ci sono anche 1.200 italiani»

di Redazione web

La Farnesina, tramite l'Ambasciata d'Italia a Seul e in raccordo con le autorità locali, segue da vicino la condizione dei connazionali partecipanti al 25mo raduno mondiale degli scout in corso in Corea del Sud. La regione è stata colpita in questi giorni da una forte ondata di caldo che ha provocato malori tra i partecipanti.

Tajani: seguiamo i 1.200 italiani in Corea

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assicurato «la piena attenzione per i 1.200 giovani italiani che partecipano al raduno giovanile nel Paese asiatico, una grande manifestazione del movimento scout mondiale che vogliamo prosegua senza ulteriori criticità.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Agosto 2023, 17:05

