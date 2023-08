Meteo, bomba d'acqua a Roma Nord, strade allagate e alberi caduti: il ciclone Circe si abbatte sulla Capitale

Il ciclone Circe è arrivato a Roma. Una bomba d'acqua si è abbattuta sulla Capitale, dalla Nomentana a Montesacro, creando non pochi disagi. Per oggi, 5 agosto, l'Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla. Si prevedono sulla regione “precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.

Meteo, il freddo quanto durerà? Temperature in crollo per tutto il weekend: 20 gradi a Roma, 10 in Pianura Padana, le previsioni

Alberi e rami caduti

Già ieri si sono registrati incidenti. Alberi e rami caduti in strada e sulle auto con decine di interventi di vigili del fuoco e polizia locale per la rimozione e la regolazione del traffico. Il temporale che si è abbattuto su Roma nel pomeriggio di venerdì ha causato non pochi danni, anche se fortunatamente non sono stati registrati feriti.

Oltre a rami e alberi spezzati, chi era in macchina nel momento in cui si è scatenato il temporale si è ritrovato davanti strade allagate e visibilità ridotta a zero, tra tuoni, fulmini e forti raffiche di vento.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Agosto 2023, 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA