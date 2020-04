Scomparsa da 11 giorni, mamma 26enne ritrovata morta in una valigia. ​Il messaggio su Facebook: «È stato l'ex, non voleva vederla felice»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erae ora è stataa Moreno (Buenos Aires). Camila Aldana Tarocco, 26 anni, madre di due bimbi di 5 e 7 anni. Si indaga sul caso ma le autorità hanno subito concentrato le indagini su Alberto González, 33 anni, dopo che l'uomo, qualche giorno fa si sarebbe vantato in presenza di alcuni parenti di aver ucciso la ragazza.Il corpo è stato ritrovato in un campo tra Monsegur Avenue e San Cayetano Street, a circa 20 isolati da casa di Camila e a due da quella di González. Dopo la scomparsa della 26enne erano scattate le indagini. Qualche giorno fa la polizia si era insospettita dopo aver trovato del terriccio smosso nei pressi di un campo. Concentrando le indagini è stata rinvenuta una valigia nera all'interno della quale è stato messo il cadavere di Camila.Gli amici e la famiglia della ragazza hanno subito ipotizzato che ad ucciderla sia stato l'ex, tanto che una sua amica ha scritto su Facebook: «Non voleva vederti felice con nessuno e non voleva renderti felice lui stesso e ora ti ha tolto la vita». I due si erano lasciati da tempo e Camila aveva una nuova storia d'amore. Inizialmente si è pensato potesse essere l'attuale compagno, ma subito i sospetti sono caduti, ora le indagini si concentrano sull'ex, come riporta anche la stampa locale