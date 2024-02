«Il tedesco accusato della scomparsa di Maddie McCann aveva un piano per rapire un bambino e venderlo»

di Paolo Travisi

Prima che la piccola Maddie McCann sparisse, nell'estate del 2007 a Praia Da Luz, in Portogallo il sospettato numero uno, Christian Brueckner, attualmente in carcere in Germania, avrebbe messo al corrente alcuni suoi amici, di un piano per rapire un bimbo da vendere a una coppia senza figli. I media inglesi riferiscono la testimonianza di un uomo, Ken Ralphs, 59 anni, secondo il quale il tedesco avrebbe chiesto di aiutarlo a un amico comune, che all'epoca viveva da nomade nella regione dell'Algarve, nel sud del Portogallo.

Il racconto inedito

«Eravamo seduti intorno al fuoco, una sera dopo cena, avevamo bevuto qualche birra e nelle prime ore del mattino il mio amico ha cominciato a piangere. Gli ho chiesto quale fosse il problema e mi ha confessato che era implicato con Christian per rubare un bambino ad una famiglia ricca», le parole di Ralphs riportare da Sky News. Il 59enne, che fa parte di una comunità nomade - che all'epoca della scomparsa della bimba inglese, viveva in quell'area - ha riferito ai media britannici che nel 2007 raccontò «tutto alla polizia inglese e portoghese, ma nessuno ha fatto nulla».

Venduta a una coppia tedesca?

Secondo la testimonianza di Ralphs, Brueckner avrebbe convinto un suo amico in difficoltà economiche a rapire Maddie, perché c'era una coppia tedesca che non poteva avere bambini, pronta a pagare per averla.

Il riconoscimento e la deposizione a Scotland Yard

Solo nel 2020, quando Christian Brueckner è stato identificato come l'unico sospettato della scomparsa di Madeleine McCann, Ralphs lo ha riconosciuto e denunciato il fatto alla polizia portoghese, ma il 46enne tedesco, attualmente detenuto in carcere in Germania per aver violentato una donna di 72 anni, ha negato di conoscerlo, così come nega qualsiasi coinvolgimento nella scomparsa di Maddie McCann. Intanto Ralphs ha rilasciato una dichiarazione dettagliata a Scotland Yard, che l'ha inviata al procuratore tedesco a capo dell'inchiesta su Madeleine.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 20:09

