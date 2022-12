La moglie è malata di sclerosi multipla, lui la fa morire di stenti: «Abbandonata agonizzante per giorni»

La moglie è malata di sclerosi multipla, lui la lascia morire di stenti abbandonandola in casa agonizzante per cinque giorni. Accade in Spagna dove un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver lasciato morire la coniuge, una 67enne, dopo che era risultata vittima di una caduta in casa, secondo quanto riportano le agenzie di stampa Efe ed Europa Press.

Fa morire di stenti la moglie malata

Stando a questi media, il 68enne finito in manette si è disinteressato della moglie per cinque giorni, lasciandola al suolo in stato agonizzante nell'abitazione in cui vivevano entrambi, situata a Madrid. Solo allora, secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, ha chiamato i soccorsi.

Agenti di polizia accorsi sul luogo hanno constatato che era troppo tardi per salvare la donna, morta poco dopo. Il marito avrebbe affermato che era stata lei stessa a chiedergli di non soccorrerla. Le autorità a carico delle indagini considerano i fatti un possibile caso di violenza di genere.

