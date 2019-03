Le scippano la borsa con dentro i capelli della figlia morta: «Vi prego, restituiteli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viencon dentro ilancia un appello. Kirsty Baldwin, 35 enne scozzese, ha subito uno scippo, ma dentro la sua borsetto c'era qualcosa di molto più prezioso del denaro, un ricordo di sua figlia che non c'è più.Ellie Louise è morta quando aveva solo 2 anni nel 2013, la bimba è morta in modo improvviso, un dolore che ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia e che la donna ha cercato di affrontare giorno dopo giorno. La ciocca di capelli biondi è l'unica cosa che resta della bimba, un ricordo che sua mamma porta sempre con sé, più prezioso di qualunque altra cosa.I ladri, nello scipparla, le hanno strappato via anche quest'ultimo ricordo della figlia, per questo la donna ha lanciato un appello in rete perché le restituiscano almeno quella ciocca di capelli. La donna si era fermata a prendere un caffè quando è avvenuto il furto, nella borsa c'erano un iPad e una grossa somma di denaro. La polizia, come riporta la stampa locale , è sulle tracce dei ladri nel tentativo di aiutare la madre disperata.