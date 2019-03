Prof invia i suoi video hot allo studente 15enne: «L'ho confuso con un altro...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Haed è stat. Kelsie Rochelle Koepke, 25enne texana, si è filmata mentre praticava autoerotismo e poi ha inviato il video a un suo studente minorenne. La donna si era iscritta a una piattaforma social Snapchat nella quale aveva ritracciato ilcon cui ha iniziato unaPer giorni si sono scritti e la donna gli ha inviato immagini sessualmente esplicite, in una delle quali era perfettamente riconoscibile a volto scoperto. L'insegnante si era raccomandata con l'alunno di non mostrare a nessuno la loro chat, ma la tentazione è stata più forte, evidentemente, e i file sono arrivati fino ai dirigenti scolastici che l'hanno prima sospesa e poi denunciata.La 25enne ha spiegato alla polizia di aver confuso lo studente con un altro uomo. Dopo aver avviato una chat erotica, temendo di essere ricattata, ha iniziato ad inviare immagini di nudo per evitare che parlasse, ma ha peggiorato la sua posizione, come riporta anche i l Daily Mail . I fatti risalgono all'ottobre del 2017, ma le indagini sono ancora in corso. L'insegnante è stata licenziata ed è finita in carcere, ora è in attesa di processo.