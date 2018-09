Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ci sono, sul web, che hanno fatto la storia, creando un 'prima' e un 'dopo'. Il loro successo, infatti, fa sì che diventino dei veri e propri 'must' per tutti, in primis per gli amanti dei filmati divertenti. Uno di questi, senza dubbio, è quello della coppia diche scende lePubblicato per la prima volta nel 2017, questo filmato, girato da un ragazzo in un centro commerciale, secondo il Daily Mail sarebbe stato girato in Europa, ma c'è incertezza sul luogo preciso. Questa coppia di anziani non si rende infatti conto di essere salita sullein senso opposto: loro dovevano scendere, ma si ritrovano a camminare per quasi un minuto lungo le scale mobili che invece servivano per salire al piano superiore.Imperterriti, questi due vecchietti non si lasciano vincere né dalla fatica, né tantomeno si accorgono, o almeno così pare, di tutti gli altri clienti del centro commerciale che, tranquillamente fermi, salgono nel senso opposto al loro. Quello giusto.