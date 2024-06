Il serpente sbuca dal finestrino dell'auto: striscia sullo sportello, poi si butta all'interno. Il video è incredibile

Entra nell'auto parcheggiata e vede qualcosa di strano, poi fa una scoperta clamorosa: quel piccolo animale che sbucava dal finestrino del guidatore, e che sembrava una lucertola, in realtà era un serpente. Accade ad Anagni, e il protagonista del video che vi mostriamo si chiama Pietro Mastrosanti ed ha un'azienda di infissi nel paese in provincia di Frosinone.

Pietro racconta di aver visto la coda del serpente uscire dal finestrino dopo essere entrato in auto, e subito ha pensato a una lucertola: pochi minuti dopo invece quella coda si è rivelata essere di un serpente, che per diverse centinaia di metri gli ha fatto compagnia strisciando sul lato dello sportello. Ciò che nel video non si vede però è che quando l'uomo è arrivato a destinazione, l'animale è saltato dentro l'abitacolo. Non è ben chiaro di quale serpente si tratti e se sia pericoloso: essendo in Ciociaria e non nella Death Valley, probabilmente si tratta solo di una biscia, per quanto abbia doti acrobatiche.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 21:48

