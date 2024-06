Berlusconi, famiglia e amici riuniti ad Arcore a un anno dalla morte: Pier Silvio chiama il brindisi, Marta Fascina fa gli onori di casa e Galliani si commuove

di Redazione Web

Un anno dalla morte di Silvio Berlusconi. E come nel giorno dell'ultimo addio, la famiglia allargata al completo si ritrova a pranzo per ricordarlo. Ad Arcore ci sono i figli, tutti, c'è la "padrona di casa" Marta Fascina, ma ci sono anche i fedelissimi Fedele Confalonieri, Gianni Letta, Adriano Galliani e anche Marcello Dell’Utri, riporta Il Corriere della Sera.

Pier Silvio Berlusconi: «Mio padre, è amore. I suoi valori sono un esempio anche per chi non lo ha amato». L'omaggio di Mediaset

La cena con la famiglia allargata

A Pier Silvio il compito di alzare per primo il calice e "chiamare" un brindisi «in onore di papà». E c'è chi sottolinea l'unità di questa tavolata «mentre di noi in tanti hanno scritto che avremmo litigato o ci saremmo divisi, e invece non l’abbiamo fatto. Infatti, siamo tutti qua. E, quel che più conta, siamo insieme». Adriano Galliani è il più emozionato e si lascia andare a qualche lacrima. Alla fine il saluto con la promessa di ritrovarsi presto. «È il suo insegnamento, glielo dovevamo», le parole del fratello Paolo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA