Chiara Ferragni fa fuori il manager Fabio Maria Damato: «Rinnovamento aziendale». La rottura dopo il caso Balocco e le liti con Fedez

Chiara Ferragni saluta lo storico manager e amico Fabio Maria Damato. Dopo anni di collaborazione arriva l'addio ufficiale. La spaccatura ha cominciato ad aprirsi con il caso Balocco e si è consumata oggi, con un comunicato ufficiale delle aziende Fenice e TBS Crew che recita «a partire dal 16 giugno 2024, Fabio Maria Damato cesserà dalla funzione di direttore generale e consigliere di entrambe le aziende per perseguire altre opportunità professionali. Il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale», la nota riportata dal Corriere della Sera.

Da mesi i rapporti tra Damato e Ferragni venivano raccontati come «complicati». Il manager avrebbe chiesto una importante liquidazione (circa 4 milioni di euro aveva scritto Il Messaggero), complicando l'uscita che sarebbe potuta arrivare già diverso tempo fa. La sua figura sarebbe stata anche motivo di diverse liti tra Ferragni e Fedez, oltre che tra il rapper e il manager stesso. L'ex marito non avrebbe approvato in più occasioni l'operato di Damato, secondo lui tra i colpevoli della pessima gestione del caso Balocco.

