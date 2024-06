Ciro Grillo a processo, gli imputati in aula per testimoniare. Il papà di una delle ragazze: «La nostra vita stravolta»

di Redazione Web

Ciro Grillo e gli altri tre imputati di violenza sessuale di gruppo in aula a Tempio Pausania per raccontare la loro versione. Il figlio di Beppe Grillo e gli amici sono attesi per rilasciare dichiarazioni spontanee a cinque anni dal presunto stupro a una studentessa italo norvegese (all'epoca 19enne). I fatti risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 a Porto Cervo nella villetta della famiglia Grillo.

Le testimonianze in aula

Quella di giovedì - inizio alle 11.30 - si annuncia come un'udienza tecnica, ma non priva di spunti per accusa e difesa. La prima incombenza consiste nell'incarico ad un esperto per la traduzione di una chat della presunta vittima dello stupro. Una chat molto lunga e tutta in inglese tra lei e una sua amica norvegese, nella quale la giovane si sarebbe confidata e avrebbe ammesso di avere un «problema»: «mi piace conoscere i ragazzi in discoteca» senza però poi essere interessata ad avere con loro dei rapporti. In aula verranno quindi sentiti due consulenti della parte civile: una consulente psichiatra e un medico legale. Quest'ultimo sarà chiamato ad indicare in quali condizioni fisiche avrebbe dovuto trovarsi la studentessa quella notte di luglio di cinque anni fa.

La ragazza ha dichiarato più volte di aver consumato un ingente quantitativo di alcol nel corso della serata trascorsa in Costa Smeralda, prima con amici nel lounge bar Zamira della Promenade du Port di Porto Cervo, poi nella discoteca Billionaire.

Un altro bicchiere di vino prosecco lo aveva poi bevuto appena arrivata a casa del suo amico Alex Cerato, con cui aveva un appuntamento per uscire e trascorrere la serata nei vari locali di Porto Cervo. Proprio con Cerato era andata al Billionaire dove aveva incontrato il gruppo di genovesi. I ragazzi, avendo riservato un tavolino, avevano a disposizione due bottiglie di alcolici che hanno consumato in undici persone. Spetterà giovedì al medico legale stabilire se la studentessa fosse in forte stato di ebrezza quando nella tarda nottata del 16 luglio è andata nella villetta dei Grillo, dove afferma di essere stata stuprata dai tutti e quattro gli imputati.

Il padre di Roberta: ha avuto attacchi di panico

In una delle ultime udienze è stato sentito il padre di "Roberta" (nome di fantasia per indicare una delle presunte vittime). «La nostra famiglia è stata stravolta - ha detto - Ha avuto attacchi di panico, difficoltà respiratorie, pianti. A momenti era assolutamente paralizzata (…) La scena era abbastanza brutta per un genitore, stiamo parlando di difficoltà a respirare, di non riuscire ad articolare… essere bloccata sul letto. Era brutto».

