Antonella Clerici operata d'urgenza alle ovaie: «Travolta da uno tsunami, salva grazie alla prevenzione»

di Redazione Web

Intervento chirurgico per Antonella Clerici che, in un post su Instagram, racconta di essere stata operata d'urgenza alle ovaie dopo un regolare controllo per una cisti. «Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi é successo perché questo possa ricordare a tutti l'importanza della prevenzione», scrive la conduttrice che sui social posta una foto dal suo letto di ospedale dove con le mani fa il segno della vittoria per rassicurare i suoi sostenitori. «Giovedì scorso - racconta Clerici - arrivo a Roma con l'idea di stare vicino a un'amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D'Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami.

«Ringrazio nell'ordine degli accadimenti il mio bravissimo diagnosta ginecologo Antonio Tafuri, la mitica Adriana Bonifacino che è stata sempre al mio fianco con dolcezza, fermezza e competenza e affetto. Ultimo ma determinante il Prof Enrico Vizza straordinario professionista, dotato di un'empatia contagiosa. La sua frase prima di entrare in sala operatoria: 'Stia tranquilla, al resto ci penso io'. Non la dimenticherò». Infine i ringraziamenti all'Ifo Regina Elena San Gallicano di Roma, all'equipe del professor Vizza e a tutte le infermiere e infermieri.«Adesso un po' di convalescenza. A presto», conclude la conduttrice tv.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA